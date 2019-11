Javier Aguirre debutará como local con el Leganés ante Barcelona

El director técnico del Leganés, el mexicano Javier Aguirre, señaló que ante Barcelona su equipo deberá de dejar la piel para lograr un gran resultado en la fecha 14 de La Liga de España.

"Les dije a los jugadores que separaran el resultado final. Juguemos al futbol, que la gente que venga a apoyarnos se vaya contenta a casa. Que diga, hoy vi a mi equipo dejarse la piel. Tenemos una deuda con la gente", indicó el técnico mexicano.

De igual forma, reconoció que el equipo se ve más fortalecido tanto en lo físico como en lo anímico y resaltó el esfuerzo de los jugadores por querer ser partícipes en el once titular.

"Estuvimos muy intensos esta semana, fue una bonita semana, los felicité porque cada día lo hicieron muy bien. Nos faltaban siete internacionales, se nota, al igual que los tiene el Barça, así que no hay excusas. Pero sí, el equipo entrenó muy bien, veremos a ver si lo podemos plasmar en el campo, porque estamos ganando confianza", resaltó Aguirre.

El “vasco” alabó las cualidades de algunos jugadores blaugranas como Lionel Messi, Luis Suárez, Frankie De Jong y Sergio Busquets, y aseguró que ante Barcelona deben hacer un partido perfecto, aprovechando todos los detalles.

“Tendremos que poner atención en los detalles, el año pasado se les ganó gracias a los detalles. Debemos de tratar de no cometer errores y hacer un partido perfecto, tanto individual y colectivamente. Intentaremos competir, eso sí se los prometo”, aseguró el mexicano.

Sobre los rumores de llevar a su compatriota Diego Lainez a las filas del club pepinero, Aguirre dejó en claro que aún no es tiempo para hablar de ese tema, ya son decisiones de la directiva y debe evaluar primero a su plantel.

“De momento no sé cómo está mi equipo. Tengo 28 jugadores, no sé cómo está el límite de extranjeros. No lo sé. No es momento para pronunciarse sobre Diego. Si le preguntas al Betis o al propio jugador te dirán que hay que esperar, que no es noviembre el mejor mes para manifestarte”.

El estratega agregó: “Hay profesionales que me gustaría que supieran de mi propia voz si van a continuar o no. Sí me gusta trabajar con mexicanos y también toda LaLiga tiene en su agenda a jugadores mexicanos”.