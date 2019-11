John Turturro será 'Carmine Falcone' en The Batman

El director Matt Reeves confirmó a John Turturro como parte del elenco de The Batman, dando vida a "Carmine Falcone", quien en las historietas es líder de la familia de criminales.

Reeves utilizó su cuenta de Twitter para anunciar la incorporación del actor, pues en una reciente publicación escribió: “Lo dije”, acompañado del hashtag #CarmineFalcone, un emoticon de murciélago (en referencia a la cinta The Batman) y un videoclip donde aparece el actor.

Además de Turturro, también han sido confirmados por el mismo Reeves, Andy Serkis, quien dará vida al mayordomo “Alfred”; Colin Farrell que interpretará a “El Pingüino”; Zoë Kravitz en el papel de “Selina Kyle”; Paul Dano es “El Acertijo”, y Jeffrey Wright como el jefe de policía “Gordon”.

En una entrevista reciente, Robert Pattinson, protagonista de The Batman, aseguró que no tiene interés en que su interpretación del "hombre murciélago" sea heroica, por lo que esta versión podría ser, incluso, más oscura que la trilogía que Christopher Nolan realizó hace algunos años.

"Es la primera vez que interpretaré a un personaje que todos asumen debe agradarles, cuando en realidad a nadie debería gustarle. Es una persona muy problemática. Me parece interesante saber que Batman está siempre luchando un poco. No sabe si es bueno o malo. Eso es lo interesante", aseguró el actor a Variety. The Batman llegará a los cines el 25 de julio de 2021.