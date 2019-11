Lenny Kravitz promueve la tolerancia y la diversidad junto a la ONU

La canción, que fue elegida de cara a la campaña “FigthRacism", lleva un mensaje para combatir la propagación global del discurso de odio y el racismo, así como enfatizar el respeto por los derechos humanos.

“Hoy la xenofobia, el discurso de odio y la intolerancia están en aumento. Entonces, trabajemos juntos para eliminar los mensajes de odio”, expresó la estrella de rock ganadora de cuatro premios Grammy.

En la página oficial de la United Nations Human Rights, se explica la campaña: “A través de esta colaboración con los Derechos Humanos de la ONU, Lenny prestará su voz y apoyo para luchar contra el racismo y defenderá los derechos humanos de todas las personas”.

“En su gira mundial 2020 ‘Here to love’ y otros compromisos, promoverá el mensaje de antirracismo, tolerancia, diversidad y paz en todas las naciones y entre todas las comunidades”.

El propio Lenny Kravitz compartió en sus redes el video de dicha colaboración que se desarrollará durante todo un año y en el que hace un llamado para unirse y luchar contra el racismo y defender los derechos humanos de todas las personas.

I'm joining forces with @UNHumanRights and their #FightRacism campaign to promote tolerance, equality, and diversity. I'm honored that my song #HereToLove is the theme song for #FightRacism. For more info, go to https://t.co/yJlDuxz5QO pic.twitter.com/2uJ8iwLeRB