Millie Bobby Brown desata burlas con su apariencia

Según comentó Brown solidarizándose con el tema, desde muy joven sufrió acoso y burlas por parte de sus compañeros de escuela, además del cyberbullying que ha recibido debido a su posición como figura pública.

Pese a esto, internautas no han podido pasar desapercibido el detalle de su apariencia, pues la joven de 15 años lució un 'look' formal lo que la hace ver mucho mayor y que por supuesto ha generado memes en redes sociales.

Ser actriz no es estresante. -Millie Bobby Brown, 15 años. pic.twitter.com/B16NsWjkBW

Le he enseñado esta foto de la Millie Bobby Brown a mi madre y me ha dicho que le echa unos 40 años (no sabe quién es) ajsjskjajajajajajajaja pic.twitter.com/VnQpo0Uf4I