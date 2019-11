Las series que llegarán a HBO para 2020

La cartelera de estrenos de HBO para 2020 llegará encabezada por actores como Nicole Kidman, Hugh Laurie, Jason Bateman y Mark Ruffalo así como un aumento en las producciones latinoamericanas. En la presentación oficial de los nuevos contenidos, Gustavo Grossmann, vicepresidente corporativo de Networks de HBO Latin America, compartió cuáles son los títulos más esperados.

"El 2020 será de grandes estrenos, pero también será un año en el que nos concentraremos aún más en las experiencias de los suscriptores con la marca, sobre todo en el entorno digital", dijo.

-The outsider: La primera y única fecha confirmada es la del 12 de enero con el lanzamiento de The outsider. Se trata de una serie basada en el libro "El Visitante" de Stephen King. Estará protagonizada por Jason Bateman y abordará la investigación sobre el asesinato de un niño.

-The undoing: Nicole Kidman regresa a la pantalla chica pero no con Big Little Lies sino con un nuevo personaje interpretando a la terapeuta Grace Sachs que vive la terrible muerte de su esposo. Acompañan a Kidman los actores Hugh Grant y Donald Sutherland.

- I know this much is true: Ambientada en el siglo XX en Estados Unidos, el reto para Mark Ruffalo en esta historia será el interpretar a los gemelos Dominick y Thomas Birdsey.

- Avenue 5: Hugh Laurie llevará la batuta en esta comedia de ciencia ficción ubicada 40 años en el futuro.

- Run: Esta producción estará protagonizada por la ganadora del premio Emmy Phoebe Waller-Bridge.

-Perry Mason: Será una serie limitada protagonizada por Mathew Rhys y ubicada en Los Ángeles en 1932. Robert Downey Jr. es productor ejecutivo. El ejecutivo aseguró que hubo un incremento en esta área sin embargo entre los nuevos títulos no figura ninguna serie mexicana a lo que Grossmann dijo que las producciones de México son importantes para el canal. "Vamos a volver a territorio mexicano", aseguró.

- Entre hombres: Buenos Aires en los años 90 sirve de escenario para esta miniserie que retrata el submundo del crimen en una época considerada la más sombría en la historia de la policía local. Basada en la novela de culto de Germán Maggiori.

-Colmillos: Primera serie de ficción original de HBO hecha completamente en Colombia. Escrita por Jaime Osorio.

-Chumel con Chumel Torres: Programa de opinión y análisis político.

-Todxs nosotrxs: La producción brasileña se centra en tratar la comunidad LGTB con un protagonista de 18 años pansexual y de género no binario.

-Patria": Situada en Euskadi, el País Vasco.

-Despiden 2019. En un recuento el empresario compartió que los mejores productos que tuvieron en 2019, además del resultado de Game of Thrones, fueron Euphoria, Chernobyl, Watchmen y más recientemente His dark materials.

Para 2020 los títulos que regresarán son Westworld, con su tercera temporada, Insecure, con la cuarta, entre otros. En cuanto a los cambios compartió que los canales Max también se transformarán y dejarán de tener ese nombre.

De Max prime, pasa a HBO Extreme, Max up a HBO pop y Max a HBO Mundi. Aunque reafirmó que la precuela de Game of thrones House of dragon ya está en proceso descartó que esté lista para 2020.