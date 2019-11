¿Dónde y cuándo ver la pelea entre JC Chávez y el 'Travieso' Arce?

La leyenda de Julio César Chávez volverá al ring cuando este viernes 22 de noviembre se enfrente a Jorge "El Travieso" Arce, en una pelea de exhibición en Tijuana para recaudar fondos para la recuperación del hijo del excampeón mundial José Luis "Temible" Castillo, Christian Castillo, quien sufrió en julio un derrame cerebral.

El duelo boxístico de caridad tendrá lugar hoy viernes 22 de noviembre en el Auditorio Municipal de Tijuana; la transmisión del evento se realizará en Imagen Televisión a las 23:30 horas tiempo del centro de México.

La pelea quedó pactada en Peso Ligero y a tres rounds. Este jueves se llevó a cabo el pesaje, en el que Chávez y Arce se hicieron de palabras para "calentar" el evento con buen humor, ya que fuera del ring tienen una buena relación.

Además se realizarán nueve peleas profesionales en donde estará en juego el Campeonato Internacional del CMB en peso gallo a 10 rounds, entre Alejandro Santiago y Roberto Sánchez.

José Luis Castillo (66-13-1; 57 KO) vs Humberto "Zorrita" Soto (69-10-2; 37 KO) Antonio “Tony” DeMarco (33-8-1; 24 KO) vs Ernesto "Baby" Zepeda (39-15-4; 34 KO) Cristóbal "Lacandón" Cruz (41-22-4; 25 KO) vs Ricardo "Piolo" Castillo (40-14-1; 26 KO).

El "César del boxeo" peleó como profesional por última vez en 2005 y actualmente tiene 57 años. El "Travieso" Arce combatió por última ocasión en 2014 y su edad es de 40 años.