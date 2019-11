'La Laguna no recibe el presupuesto que merece', dice Canacintra nacional

Preocupa al sector industrial la reducción en el presupuesto federal para obras de infraestructura, así como la disminución a los estados de Coahuila y Durango, lo que impactará en su competitividad, como si fuera un "castigo" por su desarrollo y crecimiento.

"No estamos muy contentos que digamos, se quedaron en el tintero muchas obras de infraestructura muy necesarias tanto para Durango como para Coahuila y se le da prioridad al sureste", dijo Eduardo Garza Martínez, vicepresidente nacional de la región Norte-Centro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

"Es cierto que el desarrollo es desigual en el país pero también la productividad es desigual, entonces con darle dinero al sureste no vamos a lograr, si no es en proyectos productivos que luego generen desarrollo, si se va a dar a programas sociales, que pueden traer un paliativo en cierto momento pero que no van a tener un rendimiento hacia el futuro", expuso.

Señaló que se cuenta en la región norte con empresas de clase mundial y se pierden puntos de competitividad.

"Si no recibimos el presupuesto que nos merecemos, definitivamente el esfuerzo desarrollado y el crecimiento nos lo hemos ganado, el norte de lo ha ganado a pulso con trabajo, con esfuerzo, no nos han privilegiado, la región lagunera es una insignia, aquí hasta el clima es complicado, todo es difícil y los habitantes saben trabajar, entonces no se les debe castigar", explicó.