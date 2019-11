Paul McCartney sorprende a fans con dos temas nuevos

In a Hurry y Home tonight son las nuevas canciones del poseedor de más de una veintena de premios Grammy, y que presentó en sus redes sociales. Ambas están disponibles sólo en formato digital.

Paul's brand new tracks 'Home Tonight/ In A Hurry' are available to buy / stream today: https://t.co/qQNGWQnFhR pic.twitter.com/0n0LDsJKM9

Las melodías se grabaron durante las sesiones de Greg Kurstin (Foo Fighters y Adele) para el álbum de éxitos número uno de Paul, Egypt station (2018), y estarán acompañadas de un lanzamiento exclusivo y limitado doble picture disc de siete pulgadas.

“El disco de vinilo de edición limitada presentará obras de arte nuevas y creadas exclusivamente”, mismas que se basaron en el juego surrealista “cadáver exquisito” junto con las letras. Dicho material estará disponible el 29 de noviembre, con motivo del Record Store Day/Black Friday.

“Feliz de escuchar tu voz”, “Te quiero Paul”, “Me encantan”, “Las amo”, “Ambas pistas son geniales”, “Genial arte”, “Gracias por tu trabajo”, “Gracias por hacer este viernes radiante”, “Paul, todo lo que creas es hermoso”, fueron algunas de las primeras reacciones.

En junio de 2020 se llevará a cabo el Festival de Glastonbury que celebra su 50 aniversario, y al que Sir Paul regresa luego de 16 años, toda vez que participó en 2004.

Hey Glasto - excited to be part of your Anniversary celebrations. See ya next summer! https://t.co/31yA40Eb4d