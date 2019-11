'Mi única operación son las bubis', dice Bárbara de Regil tras foto

Bárbara de Regil rompió el silencio y reveló que sí se ha sometido a cirugía estética, luego de los constantes señalamientos por parte de usuarios que aseguran ha pasado por el bisturí.

La protagonista de “Rosario Tijeras” decidió hacer frente a las críticas, por lo que contó que la única operación que se ha realizado es un implante de senos, sin embargo, añadió, tuvo que removerlos tras sufrir una infección.

“Fue de bubis y esa operación salió muy mal. Se infectó un implante porque el doctor me puso implantes usados”.

Por lo que la actriz tuvo que someterse a varias cirugías durante un año y ocho meses.

“Estuve casi un año ocho meses en las operaciones. Sufrí muchísimo”, declaró. Además señaló que tiene la nariz chueca, “La sigo teniendo chueca tal y como se ve aquí”, mencionó.

La famosa confesó que se arregló los dientes de arriba.

“No me opero la nariz porque me dan miedo las operaciones, porque no me aviento a meterme una plancha por algo físico y que algo me vaya a pasar porque ya lo viví y la pasé muy mal”, dijo.

Bárbara publicó en su cuenta de Instagram que ha leído las críticas que ha recibido por un video en que tiene 20 años y luce un aspecto diferente al actual donde luce una escultural figura, sin embargo, Del Regil abraza su pasado, pues menciona que a esa Bárbara del ayer la ama por sus enseñanzas que le dejó.

“Esta soy yo, sí, con los dientes chuecos, con las cejas muy depiladas. Me pintaba los ojos de blanco y qué bonita me veo, qué bonita soy, qué bonita era”, dice a través de sus historias.