Scooter Braun pide a Taylor Swift llegar a acuerdo tras amenazas de muerte

El exmánager de Taylor Swift, Scooter Braun, rompió el silencio en redes sociales sobre el problema que enfrentan, luego de que este le prohibiera tocar sus antiguos éxitos durante su presentación en los American Music Awards del 24 de noviembre.

El también productor acudió a su cuenta de Instagram para hablar sobre la situación, en la que expresó que siente temor por el bienestar de su familia, luego de recibir amenazas de muerte tras las acusaciones públicas de la cantante.

En días pasados, Taylor acusó a través de sus redes sociales, que Braun no le permitiría interpretar viejas canciones en los American Music Awards 2019, ni usarlas en un próximo documental de Netflix, después de adquirir su catálogo de éxitos a principios de este año en un acuerdo con el ex gerente de Swift, Scott Borchetta de Big Machine Label Group.

Momentos después de su publicación, decenas de fanáticos se unieron en su apoyo incluída su gran amiga Selena Gomez.

"Desde su declaración pública la semana pasada ha habido numerosas amenazas de muerte dirigidas a mi familia.", escribió Braun es su publicación que acompañó con la imagen de una de las amenazas.

"Sin embargo, llegué a casa esta noche para encontrar que mi esposa había recibido una llamada telefónica amenazando la seguridad de nuestros hijos, así como otras amenazas vistas anteriormente. No entraré en detalles de la semana pasada. He estado perdido. Pensando en mi esposa e hijos, mi equipo y sus familias, he pasado por una variedad de emociones sobre cómo lidiar con esto. Escribo esto ahora solo después de una respiración profunda y mucha reflexión, seguro de que no hay ninguna situación que valga la pena poner en peligro la seguridad de nadie ", continuó el gerente de música.

Aún no se ha confirmado una resolución oficial para que Swift pueda realizar interpretar uno de sus temas en la entrega de premios este domingo, sin embargo, Braun insistió en su publicación de Instagram que ella puede.

"Como el mundo ahora sabe, puedes y debes interpretar cualquier canción que quieras en los AMA. Nunca he dicho y nunca diría lo contrario. No se necesita el permiso de nadie para hacerlo legalmente, pero lo estoy diciendo aquí clara y públicamente para que no haya más debate ni confusión", expresó.