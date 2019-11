Cómo vender tu auto usado sin arriesgarte

La venta de un auto usado casi siempre se ha hecho de la misma manera: anuncias que tu auto está en venta con letreros en el medallón trasero, en el periódico o en alguna parada de camiones. El siguiente paso es esperar a que un comprador interesado te contacte, la negociación vaya bien y obtengas una cifra al menos similar a la que tenías en mente para cerrar la transacción.

Durante mucho tiempo, este método funcionó sin mayor problema. Sin embargo, la situación de inseguridad e impunidad en México nos ha forzado a desconfiar de desconocidos y encontrar maneras más seguras de llevar a cabo nuestras transacciones. Según cifras de VendeTuAuto, la comercializadora de autos usados más grande de México, cerca del 80% de los vendedores particulares de autos usados están expuestos a algún tipo de delito durante el proceso de venta de su auto.

Algunos de los delitos más comunes son el fraude, el asalto o robo y la extorsión, aunque crímenes más tenebrosos como el secuestro, la violación o el asesinato también encuentran su lugar en el listado.

Al vender tu auto usado es muy importante decidir dónde lo venderás. Si decides hacerlo como lo hace la mayoría de la gente, que es a otro particular, deberás tener en cuenta consideraciones importantes para no ponerte en riesgo a ti o a tu patrimonio. No desestimes la importancia de utilizar el sentido común: si algo huele mal, aléjate. Intenta asistir acompañado a citas con desconocidos, y siempre define un lugar conocido, con vigilancia y buena luz para ello. Solicita copias de identificaciones y comprobantes de domicilio antes de la reunión y ten cuidado de personas que “no pueden asistir” o mandan a alguien más a la cita.

Algo que debes tener en cuenta es que cualquier comprador serio querrá probar el auto antes de comprarlo. Desconfía de quien compre a ciegas. En este momento, será importante siempre tener control de documentos como la tarjeta de circulación durante la prueba. Nunca lleves documentos originales, como la factura, a estas citas: una copia deberá ser suficiente en ese momento.

Cuando llegue el momento de recibir el pago, procura que siempre sea por transferencia electrónica y, de preferencia, directamente en la sucursal de tu elección en tu propio banco. Trata de evitar cargar con efectivo, siempre deposítalo al momento y evita pagos con cheques, pues es una de las artimañas más utilizadas por estafadores: el cheque no contiene fondos, y para cuando te das cuenta, el “comprador” ya está lejos y en posesión de tu auto.

Si quieres evitar problemas, siempre puedes acudir a un negocio de compra inmediata para una venta rápida y segura. La opción más abundante es VendeTuAuto.com, empresa mexicana con 3 años en el mercado y más de 70 puntos de compra en 15 ciudades del país. En su sitio web recibes una cotización, programas una cita de evaluación, y en ella revisan que todo esté en orden antes de confirmarte una oferta y pagarte siempre por transferencia en la seguridad de sus instalaciones. Pocas ventas son tan rápidas y seguras como con ellos.