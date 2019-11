Actor de El señor de los cielos 'sale del closet'

Carlos Buelvas, quien da vida a "El Musaraña", uno de los aliados de El Cabo en la serie El Señor de los Cielos, habló por primera vez de su orientación sexual e hizo del dominio público sus preferencias: "Me gustan tanto los hombres como las mujeres".

El intérprete colombiano concedió recientemente una entrevista al programa La Red, de Caracol Televisión. El histrión, quien desde hace cuatro años vive en México, dijo a la emisión que "en comparación con Colombia, el país azteca es más abierto con la diversidad sexual" y gracias a eso, de alguna manera, se ha sentido un poco más tranquilo.

Agregó que aunque desde siempre sintió gusto por hombres y mujeres, él estaba convencido de que el bisexualismo no existía; al final, decidió aceptar lo que es. "No voy a sentirme avergonzado por lo que soy", afirmó Buelvas, quien de acuerdo con la emisión, terminó con un novio.

“Más que un proceso de aceptación, es un ejercicio para sincerarme con el público. Me parece que muchas personas viven con miedo a ser juzgados, así que es invitar a la gente a soltar las máscaras y sentirse orgullosos de quienes son”, comentó en entrevista telefónica con Notimex.

“Yo pienso que aún existe mucho machismo, pero sobre todo hay mentes a las que les cuesta trabajo entender y ser inclusivos; sin embargo, siento que va por buen camino, más que nada porque es algo que no podemos elegir o decidir, pero sobre todo algo que no podemos esconder”.

En relación a las repercusiones que este anuncio pudiera generar, el actor dice estar tranquilo. “Creo que todos debemos vivir tranquilos con lo que somos y en paz, eso es lo más importante. Por eso decidí compartir esa parte de mi vida”.

“El Musaraña”, personaje que interpreta en El Señor de los Cielos, es el integrante más joven del equipo de “El Cabo”, está fuertemente ligado a la tecnología y su personalidad exalta el machismo que se vive en México, por lo que el actor refiere no sentirse amenazado por perder verosimilitud.

“Es un personaje. He interpretado asesinos, por ejemplo, y no lo soy. La credibilidad del personaje está segura porque está bien argumentado. Por eso la serie lleva siete temporadas. No tengo ningún miedo o temor de que esta declaración vaya a afectar mi trabajo. Conocemos casos de intérpretes que se han declarado homosexuales y continúan con sus carreras”.

El actor comulga con la idea de que la sexualidad del otro, es algo sobre lo que nadie debería opinar, mucho menos juzgar. “Hay que entenderlo, y hacer que cada vez más personas sepan que tu preferencia sexual no define quién eres”.