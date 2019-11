Iglesias usarán QR para recibir ofrendas

A partir del 30 de septiembre de 2019 las iglesias debieron constituirse como Asociaciones Religiosas y abrir una cuenta de QR para recibir las ofrendas, según comentó Jorge Alberto Márquez Balderas, integrante del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) Laguna.

Márquez mencionó que a partir del 2020 tenderán a desaparecer el uso de billetes de baja denominación, por lo que la banca está impulsando abrir cuentas de QR, con lo cual se realizarán operaciones usando un celular.

La reforma fiscal 2020 no contempla nuevas obligaciones para las parroquias, sino que son las mismas de 2019. Márquez comentó que muchas de ellas no se prepararon de manera adecuada al no constituirse como Asociaciones Religiosas.

Al no darse de alta bajo este esquema de tributación, las iglesias tendrán el problema fiscal en el siguiente año, a menos que quieran correr el riesgo de que se presuma un delito por el manejo de tanto efectivo.

Márquez Balderas relató que con la tendencia a usar los QR para las operaciones diarias, el uso de los billetes tiende a desaparecer, solo quedando los de denominación de 500 pesos y las monedas, por lo que muchos sacerdotes deben preguntarse ahora cómo harán para recibir las ofrendas.

Se habla que los billetes de 20, 50 y 100 y 200 pesos ya no se usarán y por ende ya no se utilizarán dentro del mercado.

Explicó que el uso del QR se dará de forma paulatina, por lo que estiman que en un primer año se abrirán 18 millones de cuentas nuevas, en dos años 36 millones y en 3 años 72 millones de cuentas nuevas.

Destacó que el problema será que se tendrán en total 92 millones de cuentas, por lo que aunque la banca dice que no cobrarán comisión, estimó que tal vez en 3 años anuncien que aplicarán una cuota mínima de 10 pesos, por lo que al mes estaría recaudando las instituciones bancarias cerca de 900 millones de pesos.

"Esta es una iniciativa de la banca, no del gobierno, pero a este último le conviene el que se realicen las operaciones a través de la tarjeta".

Recomendó a las iglesias a que primero se constituyan, abran una cuenta de depósito y una de QR para evitar problemas fiscales y legales, ya que al manejar muchos sacerdotes el efectivo el gobierno podría pensar que se trata de lavado de dinero, lo cual tiene sus consecuencias.

Citó que ya hablado con la Diócesis de Torreón, a quien le han dicho que esto lo verán las autoridades de Ciudad de México, pero consideró necesario que cada parroquia lo haga por su parte.