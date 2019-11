Invitan a sumarse al Juguetón 2019 en Matamoros

La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Matamoros exhorta a la población a participar en el acopio de juguetes para niñas y niños, con la intención de que sean repartidos el próximo 23 de diciembre a los pequeñitos menos favorecidos.

Jesús Leija Peña, director de la dependencia, señaló que a partir de esta fecha hasta el 22 de diciembre, se estarán recibiendo los donativos en el centro de acopio que se instalará en la dirección de Seguridad Pública Municipal.

"Queremos reunir la mayor cantidad posible de juguetes tanto para niñas como para niños. Necesitamos que sean juguetes que no dependan de baterías para su funcionamiento y que no sean bélicos. Queremos brindarle a los niños del municipio, a los que viven en situaciones vulnerables, una sonrisa en esta navidad, porque qué niño no sueña con poder tener un juguete para estas fechas y no todos lo pueden obtener", señaló.

Manifestó que a fin de que sea la mayor cantidad de juguetes posibles, por cada artículo que llegue al centro de acopio, los propios elementos de la dirección de Seguridad Pública pondrán uno más.

Finalmente, llamó a las cámaras empresariales y comerciantes a sumarse también a esta campaña. Los juguetes que se logren recabar serán repartidos a través de las mismas patrullas en la zona urbana y rural del municipio.