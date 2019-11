Premios Spirit anuncia nominados

La cinta policíaca de Josh y Benny Safdie sobre el Distrito de los Diamantes Uncut Gems, y la película de época de Robert Eggers sobre los cuidadores de un faro The Lighthouse, encabezan la lista de nominados a los Premios Spirit del Cine Independiente con cinco candidaturas cada una, se anunció ayer en Los Ángeles.

Jennifer López recibió una nominación a mejor actriz de reparto por su papel de bailarina nudista estafadora en Hustlers.

Los Premios Spirit, que honran producciones con presupuestos de menos de 22,5 millones de dólares, son los honores más grandes para los cineastas independientes y se entregan anualmente en una carpa en la playa en Santa Mónica, California, un día antes de los Oscar. Los nominados a mejor película son: el drama de Noah Baumbach sobre un divorcio Marriage Story, la épica de Terrence Malick sobre la Segunda Guerra Mundial A Hidden Life, el drama carcelario de Chinonye Chukwu Clemency, The Farewell y Uncut Gems.

Marriage Story no recibió nominaciones para sus aclamados protagonistas, pero recibirá un Spirit especial: el Premio Robert Altman al mejor elenco. El guión de Baumbach también fue nominado. La distribuidora independiente A24 dominó la lista de candidatos con 18 menciones, incluyendo aquellas para Uncut Gems, The Lighthouse, The Farewell y The Last Black Man in San Francisco.

Adam Sandler recibió una candidatura por su papel estelar en Uncut Gems, Robert Pattinson y Willem Dafoe por su representación de los cuidadores de un faro en Maine en el siglo XIX en The Lighthouse, y Zhao Shuzhen como la abuela en The Farewell.

Renee Zellweger, una favorita al Oscar este año por su interpretación de Judy Garland en Judy, fue nominada a mejor actriz junto con Karen Allen (Colewell), Hong Chau (Driveways), Elisabeth Moss (Her Smell), Mary Kay Place (Diane) y Alfre Woodward (Clemency).

Además de Pattinson y Sandler se medirán por el premio al mejor actor Kelvin Harrison Jr. (Luce), Chris Galust (Give Me Liberty) y Matthias Schoenaerts (The Mustang).

Jennifer López fue nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en Hustlers, que también le mereció una candidatura a su directora, Lorene Scafaria. Octavia Spencer (Luce), Lauren Spencer (Give Me Liberty) y Taylor Russell (Waves) completan la categoría.

Tanto Shia LaBeouf como Noah Jupe fueron nominados a mejor actor de reparto por Honey Boy. La directora del filme, Alma Har'el, también fue nominada. Los otros actores de reparto postulados son Jonathan Majors (The Last Black Man in San Francisco) y Wendell Pierce (Burning Cane).

El Premio Bonnie de 50.000 dólares, otorgado a una directora a mitad de su carrera, irá a una de estas tres finalistas: Wang, Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood) y Kelly Reichardt, cuya más reciente película es First Cow. El Premio John Cassavetes a la mejor película hecha con menos de 500.000 dólares será para Give Me Liberty, de Kirill Mikhanovsky.