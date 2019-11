Analistas ponen límites a alza salarial

Analistas económicos señalaron que el salario mínimo no puede aumentar a tasas muy altas ya que podría tener un impacto inflacionario.

BBVA anticipa que el salario mínimo en México subirá alrededor de 10% el siguiente año, desde su nivel actual de 102.68 pesos diarios, excluyendo a la frontera norte.

Asumiendo este aumento al salario mínimo, no veo presiones importantes para la inflación, la cual continuará comportándose bien y será cercana a 3.5% en 2020, estimó Carlos Serrano, economista en jefe para México de BBVA.

Por su parte, Alonso Cervera, economista en jefe para México de Credit Suisse, dijo que la inflación y el empleo formal tendrían un impacto negativo en caso de incrementar más de 16 por ciento el salario mínimo para 2020

En el marco de la XLVII convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Cervera advirtió que un aumento al salario cercano a 30% puede ser bastante adverso para el mercado laboral.

En BBVA proyectan que la economía mexicana crecerá 1.3% durante 2020, después de permanecer prácticamente estancada en 2019

El incremento factible, subrayó, es entre 15 o 16 por ciento y no 24 o 30 por ciento, como lo ha propuesto la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), dirigida por Andrés Peñaloza.

"Esto estaría...adverso y creo que hay que hacer un análisis para que no se dé un alza salarial tan marcada", argumentó.

El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, aseguró al respecto que el país tiene espacio para subir el salario mínimo diario, pues ha quedado rezagado durante las últimas décadas.

El aumento, estimó, podría ser de 10 por ciento para el actual salario, que es de 102.68 pesos general y 176.72 en la frontera norte.

"Pero me parece que estamos llegando a un punto donde si se sigue incrementado a los niveles que habíamos visto, va a tener presiones inflacionarias y va a tener efectos negativos en el empleo".

"Yo ya no recomendaría subir a ese ritmo, porque podríamos ver inflaciones importantes", argumentó el especialistas, quien anticipó que la inflación oscilará entre 2.0 y 3.5 por ciento para el próximo año.

La situación de las pensiones es una "bomba de tiempo" porque se sigue sin ahorrar lo suficiente para el retiro y, por ende, traerá una fuerte presión en las finanzas públicas, advirtió el economista en jefe de Credit Suisse, Alonso Cervera.

"Hay que incrementar el ahorro obligatorio (...) e incorporar a todos los mexicanos que no estén aportando a su Afore, que empiecen a ahorrar. Es una agenda que está muy pendiente y no está en el debate, me preocupa porque es una bomba de tiempo", insistió.