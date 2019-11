Falta de mujeres directivas resta competitividad

La falta de mujeres en Consejos Directivos de las empresas se traduce en una falta de competitividad, aseguró la copresidenta de Women on Boards, Claudia Hardy.

Luego del campanazo de la celebración del Women Corporate Directors en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), dijo que de las 133 empresas listadas en el mercado accionario, 45 no tienen una mujer como consejera independiente.

Ello, dijo, significa que 34 por ciento de las compañías listadas no tienen mujeres dentro de sus Consejos de Administración.

Hardy reconoció que en América Latina la presencia femenina en puestos directivos es muy baja, en promedio de 10 por ciento; mientras que en Estados Unidos o Europa la cifra oscila entre 20 y 30 por ciento, respectivamente.

En el caso de México, sostuvo, solo 7.2 por ciento de los dos mil 228 propietarios independientes son mujeres; mientras que en términos de consejeros independientes, son 4.2 por ciento, cifras muy bajas frente al 20 por ciento en Estados Unidos. Subrayó que según el estudio Woman Matter, en los niveles más altos de las organizaciones en México, empezando por managers, comienza reducirse el número de mujeres en dichas posiciones y ya en los puestos de ejecutivos, los porcentajes rondan los siete o 10 por ciento, según la empresa. "Si ves cómo se va mermando (la presencia de mujeres en altos puestos) es una combinación de factores, culturales, sociales, estructuras y flexibilidades laborales".

En el caso específico de presidentas del consejo en empresas listadas en la BMV, expuso, la cifra en el país es de dos o tres, aunque en otras compañías que no están en bolsa puede haber más, pero no se cuentan con esos datos.

La copresidenta de Women on Boards aclaró que no se trata de una lucha de géneros, sino que en términos de diversidad los talentos no tienen género.

Para que haya mujeres en consejos, explicó, se necesita que haya mujeres en puestos directivos, a niveles de dirección general, pero por desgracia no hay suficientes en México.