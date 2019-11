Desconfianza impidió crecimiento, afirma IMEF

La desacelaración económica prolongada y algunas decisiones del gobierno federal han generado "desconfianza" en los inversionistas, lo cual impidió tener un crecimiento de dos por ciento en 2019.

Así lo aseguró el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, al inaugurar la Cuadragésima Séptima Convevención Nacional del IMEF en Cancún, Quintana Roo.

Sostuvo que esa desconfianza se ha basado en los principales factores de riesgos: la gobernanza, el manejo de las finanzas públicas y la implementación de las políticas sociales.

Dijo que si bien estaba previsto una bajo crecimiento económico debido a la curva de aprendizaje del nuevo gobierno federal, como ocurrió en el primer año de la administración de Enrique Peña, Felipe Calderón y Vicente Fox, la desacelaración económica se ha prolongado.

En julio de 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Inversión Fija Bruta cayó 9.1 por ciento con respecto a igual mes del año pasado, lo que representó su mayor caída desde noviembre de 2009 y la sexta al hilo.

López Macari comentó que la desconfianza ha sido acompañada de un fuerte retroceso de la producción petrolera y de la inversión en construcción, cuyo sector representa 62.5 por ciento de la actividad productividad industrial.

Para revertir esa situación y recuperar el crecimiento económico de 2.0 por ciento e incluso llegar al 5.0 por ciento, como lo hacen las economías emergentes, planteó poner en marcha varias estrategias de aquí y hacia 2024, como un nuevo sistema tributario para elevar la recaudación fiscal.

Ese nuevo marco tributario debe facilitar la contribución y llevar a México hacia esquemas fiscales de gravámenes aplicados al consumo y no a las utilidades, enfatizó.

Sugirió además dotar de tecnología a la mano de obra mexicana y generar mayor valor agregado para aquellos mercados que lo demandan, lo cual permitirá tener mejores salarios y riqueza en el país.

México tiene también necesidad de incorporar tecnologías de vanguardia en los procesos productivos en la empresa, la academia y el gobierno para reducir tiempos y acabar con los altos costos de los trámites burocráticos.

Aunado a ello se debe combatir la corrupción de manera frontal y garantizar el Estado de derecho para todos los ciudadanos. "Sin esos factores, México no puede crecer (al ritmo deseado)", advirtió.

En riesgo, grado de inversión

México está en riesgo de perder su grado de inversión en tres o cuatro años si Pemex no mejora su plan de negocios y abre los farmouts o asociaciones, advirtió Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México.

“Si no se cambia el rumbo (y) no se reanudan los farmouts podemos llegar a perder el grado de inversión, no ahora, pero en unos tres o cuatro años”, señaló al participar en la XLVII Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El especialista sostuvo que ese escenario obedece a la falta de “espacio fiscal” para tener recursos de parte del Gobierno y estabilizar la producción petrolera de manera eventual.

La empresa productiva del Estado requiere entre 20 mil y 25 mil millones de dólares adicionales para lograr su objetivo de incrementar de 1.7 a 2.5 millones de barriles diarios de petróleo para 2025, opinó.