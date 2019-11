Rechaza invitación para cumbre en Surcorea

Culpando a su rival del reciente enfriamiento en su relación, Corea del Norte dijo el jueves que su líder, Kim Jong Un, rechazó una invitación del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, para participar en una cumbre regional la próxima semana.

El anuncio continúa con la actitud hostil de Pyongyang hacia Washington y Seúl tras meses con un número inusual de cumbres y cuando se acerca el final del plazo dado a Kim para salvar las frágiles conversaciones nucleares con Estados Unidos.

En las últimas semanas, funcionarios norcoreanos insistieron en que Kim no está interesado en otra cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a menos que obtenga algo importante a cambio. Además, pidieron que Washington termine con las políticas "hostiles" hacia el Norte, en una aparente referencia a la aplicación de sanciones y presión, y suspenda de forma permanente las maniobras militares conjuntas con Seúl para lograr avances en las negociaciones.

El comunicado publicado por la Agencia Central de Noticias (KCNA) norcoreana señaló que no hay razón para que Kim visite el Sur y acusó al gobierno de Moon de no mantener los compromisos alcanzaron entre los líderes en sus tres reuniones el año pasado.

El 5 de noviembre, la oficina de Moon envió una carta invitando a Kim a acudir a una cumbre que se celebrará el lunes y el martes en la ciudad de Busan, en el sur del país, y a la que asistirán líderes del sudeste asiático, reportó KCNA. Seúl pidió a Pyongyang que mande a un enviado especial al encuentro si Kim no puede acudir, agregó.

El comunicado repitió la demanda de que el Sur se aparte de Estados Unidos y acusó al gobierno de Moon de dañar la cooperación intercoreana con su continua dependencia de Washington.

La oficina de Moon lamentó la respuesta norcoreana agregando que Kim pierde una rara oportunidad de reunirse con otros líderes de la región y señaló que los dirigentes coreanos deberían reunirse más a menudo para discutir la paz y la cooperación. El departamento no abordó directamente las críticas a Moon.

Rechazo