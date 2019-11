Ariana Grande apoya a Bernie Sanders, precandidato a la Casa Blanca

Por medio de las redes sociales, la cantante y actriz Ariana Grande confirmó su apoyo a Bernie Sanders, precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, y aseguró, que ya trabaja en un proyecto para fomentar el voto entre sus seguidores.

“Mi hombre. ¡Gracias al senador Sanders por venir a mi concierto, por alegrarme la noche entera y por todo lo que representas!”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual incluyó un par de fotografías con el político.

Además de mostrar su apoyo al aspirante a la presidencia, la intérprete de Thank you, next, agregó que ya trabaja con la organización sin fines de lucro Head Count, en un proyecto para incentivar el voto entre los jóvenes, misma que tiene presencia durante sus espectáculos en vivo.

“Head Count y yo estamos haciendo todo lo que podemos para que te sientas orgulloso. Estoy muy orgullosa de que mis fans presten atención y se involucren. ¡Te adoramos!”, agregó en la misma red social, en la que cuenta con 167 millones de seguidores.

Por su parte, el senador también utilizó las redes sociales para responder a la cantante: “Gracias, Ariana Grande, no sólo por ser una maravillosa artista, sino también por ser una espectacular defensora de la justicia social. Debemos estar todos preparados, como Ariana, para luchar por todos los que tienen dificultades”.

La organización también se tomó el tiempo para agradecer a la actriz por su compromiso, aunque dejó en claro que no se inclinan por Sanders, pues su labor es solamente en favor de los votantes: “Gracias por el amor! (para que conste, HeadCount no es partidista y no respalda a ningún candidato)”.

Ariana Grande estrenó recientemente la canción Don´t call me angel, en colaboración con Miley Cyrus y Lana Del Rey, tema principal de la nueva cinta Los ángeles de Charlie; además se encuentra inmersa en su gira Sweetener.