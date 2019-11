Ben Affleck regresará a la dirección

El actor y productor Ben Affleck regresará a la silla de dirección con King Leopold's ghost, un drama basado en hechos reales sobre las atrocidades que se vivieron durante el saqueo del Congo a finales del siglo XIX.

Se trata de una adaptación del libro El fantasma del rey Leopoldo (1998), de Adam Hochschild, cuyo guión estará a cargo de Farhad Safinia (Apocalypto). La historia narra cómo Leopoldo II de Bélgica se convirtió en el hombre más rico del mundo al obtener la propiedad privada del Estado Libre del Congo, donde dio paso libre a mercenarios para saquear cruelmente el caucho y el marfil del lugar.

Obligó a los lugareños a cosecharlo y a todo aquel que se negaba lo desmembró. De acuerdo con el libro, se estima que fueron asesinadas ocho millones de personas.

Además de dirigir, Affleck, ganador del Oscar y Globo de Oro, fungirá como productor junto con Martin Scorsese y Emma Koskoff-Tillinger, informó Deadline.

Ben debutó como director de un largometraje en 2007 con Gone baby gone, historia que además escribió. En 2010 presentó The town y en 2012 Argo, que obtuvo el Oscar a Mejor Película. La última vez que dirigió fue en 2016, con Live by night.