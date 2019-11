Iglesias deberán usar tecnología para recibir ofrendas

La tecnología también tendrá que llegar a las puertas de las iglesias, ya que a partir del 30 de septiembre de 2019 debieron constituirse como Asociaciones Religiosas y abrir pronto una cuenta de QR para recibir las ofrendas, comentó Jorge Alberto Márquez Balderas, miembro del Consejo Directivo del IMCP Laguna.

Mencionó que a partir del año 2020 tienden a desaparecer el uso de billetes de baja denominación, por lo que la banca esta impulsando abrir cuentas de QR, con lo cual se realizarán operaciones usando un celular.

Precisó que la reforma fiscal 2020 no contempla nuevas obligaciones para las parroquias, sino que son las mismas de 2019, pero comentó que muchas de ellas no se prepararon en forma adecuada al no constituirse algunas como Asociaciones Religiosas.