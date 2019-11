Parasite gana a Mejor Película en Premios Asia Pacific Screen

La película Parasite, dirigida por el cineasta surcoreano Bong Joon-ho, fue galardonada como Mejor Película en la edición 13 de los Premios Asia Pacific Screen (APSA).

Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2019, el filme es una comedia negra de suspenso sobre la lucha de clases y otros malestares sociales.

La cinta cuenta la historia de “Ki-taek” (Kang-ho Song), el patriarca de una familia pobre que vive en un piso bajo en Seúl, paga las facturas con trabajos precarios y roba el WiFi de los vecinos.

Su situación cambia el día en el que su hijo logra que lo recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los “Park”, una familia acaudalada.

De acuerdo con la sinopsis, “Ki-taek” utiliza su ingenio para ganarse la confianza de la señora de la casa e “introducirse, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne”.

Dirigida por Rodd Rathjen, la película Buoyancy (Australia), filmada en Camboya, ganó por Mejor Largometraje Juvenil, mientras que Weathering with you de Japón se llevó el premio al Mejor Largometraje Animado, la segunda victoria en la categoría de los referidos galardones para el director Makoto Shinkai.

Elia Suleiman, quien escribió, dirigió, produjo y protagonizó la cinta It must be heaven recibió un Gran Premio Especial del Jurado. El cineasta también fue reconocido con este mismo galardón en 2009 por su trabajo en The time that remains.

A su vez, Max Eigenmann se impuso en el rubro de Mejor Actriz por su papel de mujer que lucha por liberar su vida de violencia doméstica en la película Verdict, del filipino Sidney Lumet.

Mientras que la distinción APSA a Mejor Actor fue para Manoj Bajpayee, originario de India; y a Mejor Director fue para Adilkhan Yerzhanov por su largometraje kazajo A dark, dark man.