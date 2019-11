Bad Bunny le canta al desamor con nuevo video Vete

El clip comienza con la pelea entre una pareja que es observada por su hijo a través de un agujero en la puerta, posteriormente el reguetonero entona la canción que habla sobre una relación que ha llegado a su fin.

“Tu nunca me quisiste, no sé por qué me insistes”, se escucha corear al puertorriqueño.

A tan sólo unos minutos del estreno de Vete, el material está por alcanzar el medio millón de reproducciones en Youtube.

El estreno ha generado reacciones por parte de los fans del boricua, quienes han compartido su emoción en redes sociales.

Si yo ya sé, si tú ya sabes

Que fui el que me enamoré

Te perdoné y me fallaste



