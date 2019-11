¿Demi Lovato está embarazada?

Demi Lovato sorprendió a sus seguidores de Instagram al postear una fotografía de ella posando frente al espejo y un video tocando un abultado vientre.

Las imágenes muestran a la cantante de 27 años luciendo una protuberancia en el área del abdomen en un vestido de lunares junto al texto “¿Real o Falso? junto al hashtag #WillandGrace #MeetJenny”.

El mensaje disipó cualquier duda y reveló que no está embarazada, pues en realidad la intérprete de Sorry Not Sorry se encuentra en grabaciones en el set de la comedia Will & Grace, en la cual es invitada especial.

Demi en el set de Will&Grace pic.twitter.com/vNvlrdRyvh — Demi Argentina Fan Club (@ddlovatoargen) November 21, 2019

A pesar de la descripción de la publicación, algunos de sus seguidores expresaron su sorpresa ante la foto de Demi.

Lovato también compartió un comentario de un fan en su historia de Instagram insinuando un posible álbum en camino.

"Demi está embarazada de D7", en relación a su esperado séptimo disco, a lo que la artista respondió "Eso es cierto".