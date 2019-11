Bruce Dickinson vendrá a México

El vocalista de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, incluyó a México en su lista de fechas para presentar su autobiografía What does this button do?

Su libro, en el que relata su niñez, primeras bandas, ascenso a la fama, aspectos privados de su multifacética carrera profesional y su reciente lucha contra el cáncer, lo dará a conocer en la Ciudad de México el próximo 15 de agosto de 2020. Se tiene previsto que la presentación del libro tenga una duración de dos horas y se dividirá en dos partes: una conferencia y después una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. A través de sus redes sociales, Dickinson detalló que posteriormente ofrecerá pláticas para presentar su material biográfico en San José, Costa Rica (18 de agosto); Bogotá, Colombia (20 de agosto); Lima, Perú (21 de agosto); Santiago, Chile (23 de agosto); Buenos Aires, Argentina (25 de agosto) y en Sao Paulo, Brasil (26 de agosto). La publicación What does this button do? fue lanzada originalmente en 2017 y en ella cuenta experiencias de su vida, incluidos sus 30 años con Iron Maiden, su carrera como solista, su infancia en el sistema escolar británico, sus primeras bandas, la paternidad, la familia, entre otros aspectos.