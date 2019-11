Arcelia Ramírez, feliz de trabajar con talento joven

La actriz mexicana Arcelia Ramírez compartió lo agradecida que está con la serie El Club, ya que dicha producción le permitió trabajar con jóvenes actores como Alejandro Speitzer, Minnie West y Jorge Caballero.

En entrevista, Arcelia explicó: "A mí lo que me entusiasmó mucho del proyecto fue la cantidad de chavos con los que estaba trabajando, empezando por las creadoras de la serie, que son mujeres muy jóvenes y eso fue lo que permitió crear una interlocución muy fresca y dinámica".

Ramírez, quien interpreta a "María" en dicha serie, destacó que formar parte de este proyecto fue algo divertido pues sabía que estaba contando un punto de vista distinto sobre la venta de drogas en la clase alta: "tratamos de hacerlo aventándonos el clavado con todo lo que el personaje exigía para mí y perder el miedo al ridículo". El Club plantea la historia de tres chicos de clase alta (Alejandro Speitzer, Minnie West y Jorge Caballero) quienes se aventuran en el negocio del narcomenudeo acompañados de "María", la cual entra al grupo tras enfrentar una serie de infortunios y percatarse que su sobrino Jonás (Axel Arenas) también forma parte de la banda.

"Lo gocé desde el casting y la lectura de guiones pues me pareció que tenía buen ritmo y también tener la oportunidad de contar la mirada del problema de las drogas pero situado en la clase alta. El personaje me pareció por demás encantador y divertido, me sentí muy agradecida y privilegiada de tener ese personaje en mis manos".

Arcelia destacó el buen ambiente que prevaleció durante la filmación de la serie y que tanto los escritores como el equipo de producción y actores desempeñaron muy bien su papel: "Todos estábamos muy contentos de hacerlo", agregó la actriz de filmes como Guten Tag, Ramón y Nadie sabrá nunca.

Según la cuenta oficial de Twitter de Netflix, plataforma en la que se encuentra disponible El Club, el programa integra el Top de Series en México.