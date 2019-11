Mañana realizan Torneo del Día del Médico de Golf

- Mañana se pondrá en marcha la segunda edición del Torneo Anual del Médico y sus Amigos de Golf, que se jugará en el campo del Campestre Torreón.

Al jugarse en la modalidad a Go Go, todos los foursomes participantes pegarán de manera simultánea en su respectivo hoyo, a partir de las 11 de la mañana.

El equipo ganador, será el que registre la tarjeta más baja luego de 18 hoyos, aunque como suele ocurrir en este tipo de competencia, se utilizará el tradicional sistema de desempate.

De acuerdo a la convocatoria emitida previamente, los grupos podrán ser armados libremente, sin que sea necesario incluir algún médico, tomándose en cuenta el hándicap del mes de noviembre de los golfistas involucrados.

En la ronda de juego, destacan tres automóviles de reciente modelo como premios para el primer hole in one en 3 hoyos que hoy se definirán por parte del comité organizador. También habrá un par de carritos de golf seminuevos, que serán sorteados entre los participantes, en caso que no se realice el golpe perfecto.

Se otorgarán premios en efectivo a las mejores O'yes de cada Par 3, para que alrededor de las 18:00 horas, se tenga la tradicional comida de premiación, donde se reconocerá a los mejores equipos con premios especiales.

El año pasado, los ganadores fueron los hermanos Tueme Arellano, Gerardo y Alberto, así como Iñaki Belausteguigoitia y Daniel González Olague.

La segunda posición correspondió a José Ángel de la Parra, Salvador Sánchez Ávila, Rubén Barba y José Manuel Rojas.