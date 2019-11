Los pítchers del Unión Laguna cumplen en LMP

punto de terminar la primera vuelta de la temporada 2019-2020 en la Liga Mexicana del Pacífico, sigue cumpliendo con buenos resultados la delegación de peloteros pertenecientes a los Algodoneros del Unión Laguna, que prestan sus servicios en la competitiva liga invernal.

Dos lanzadores zurdos, que este mismo año vistieron la histórica franela guinda del Unión Laguna, disputan la LMP jugando para los Venados de Mazatlán, equipo que está en la parte media del standing, a un solo día de que termine la primera mitad de la campaña. Román Peña Zonta y Édgar Osuna se desempeñan como lanzadores situacionales para la aguerrida novena roja del puerto mazatleco que es dirigida por el yucateco Juan José Pacho, un auténtico ídolo de los aficionados a los Venados.

Pacho ha mostrado confianza en Peña Zonta, llamándolo del bullpen en 18 ocasiones en las que el nacido en Tijuana ha respondido de buena manera, manteniendo una efectividad de 2.37 carreras limpias admitidas por cada nueve entradas lanzadas, al admitir 15 hits en 19 entradas lanzadas, pero apenas 5 carreras limpias, incluyendo 2 jonrones, con 4 bases por bolas, pero a cambio ha recetado 8 ponches, su récord es de 1 victoria, sin derrotas. Édgar Osuna, por su parte, ha trabajado en apenas 3 juegos, lanzando 2 innings completos, en los que ha admitido 5 hits y 3 carreras, solamente 1 limpia, no ha dado pasaportes y ha recetado un chocolate, compilando una efectividad de 4.50.

Entrevistados en exclusiva para El Siglo de Torreón, los pítchers del Unión Laguna se mostraron contentos por el trabajo realizado hasta el momento en la Liga Mexicana del Pacífico, lo que les permite mantenerse en actividad y seguir acumulando experiencia. Román Peña Zonta ha sido pretendido por diversas organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol, lo que el bajacaliforniano considera un halago, aunque enfatiza que su deseo es regresar a jugar con los Algodoneros para la temporada 2020.

"Me toma por sorpresa saber que hay equipos que se han interesado en mí, pero estoy contento de que haya interés, eso habla de que se están fijando en el trabajo que estoy haciendo y refleja que me están saliendo bien las cosas, que estoy manejando bien las situaciones en el terreno. Pero me encantaría regresar a jugar con los Algodoneros, porque es el equipo que me ha dado la oportunidad de pichar, sería una bonita experiencia regresar al Unión Laguna, pero lo que siempre he dicho es que donde el beisbol me ponga, ahí voy a jugar y siempre lo haré por el amor al deporte, al beisbol", dijo Peña Zonta.

Por su parte, el mazatleco Osuna ya vislumbra la temporada 2020 con los Algodoneros, a los que tratará de aportar para conseguir buenos resultados: "estoy relevando con Venados, he tenido pocas salidas, pero vamos avanzando. Estoy con muchas ganas de volver con los Algodoneros del Unión Laguna, de tener una mejor temporada en lo personal y como equipo, el ayudar a poder mejorar en todos los sentidos", afirmó.