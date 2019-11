En UAdeC: Emprender para Transformar

EMPRENDEN. Reconocen labor de directores y docentes.

Encaminado a la promoción de universitarios a la cultura del emprendimiento, se llevó a cabo la Jornada de Emprendimiento "Emprender para Transformar", organizado por la Dependencia en Educación Superior de Ciencias Sociales de la UA de C. El rector destacó que la universidad no solo busca formar excelentes profesionistas, si no que sean buenos ciudadanos, por ello es importante ofrecer una formación integral. Reconoció la labor y el interés de los directores y docentes de los planteles que integran la DES de Ciencias Sociales: las Facultades de Ciencias de la Comunicación, Psicología, Trabajo Social y la Escuela de Ciencias Sociales.