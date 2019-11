Caitlyn Jenner presume cuerpo en bikini a los 70 años

Durante una trasmisión del programa "I'm a Celebrity ...Get Me out of Here" de Reino Unido, Caitlyn Jenner presumió su figura en bikini.

En el programa, los invitados están atrapados en la selva y tienen que superar distintas pruebas. Las imágenes fueron captadas en un día 'libre', donde la actual defensora de los derechos de la comunidad transgénero, apareció con un pequeño bikini negro disfrutando del agua. Las fotografías rápidamente se difundieron en redes sociales pues aún con 70 años de edad, Jenner lució un delgado cuerpo.