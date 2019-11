Conflicto en CNDH corresponde resolverlo al Senado: Marina Vitela

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, se pronunció en contra del posible conflicto de interés que priva entorno al nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo dijo que es un tema que le corresponde resolver al Senado.

La presidenta municipal fue cuestionada sobre su postura en torno al anuncio hecho por la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), quien amenazó con no atender las recomendaciones que haga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por no cumplir con la institucionalidad que se requiere, a lo que respondió: “Debe ser en el sentido de que sí tiene que estar una persona que pueda ser versátil para todos los grupos de mexicanos, que sí no debe de tener un conflicto de interés y bueno pues al Senado le tocara tener esa respuesta”.

La ANAC, agrupación de alcaldes emanados del Partido Acción Nacional, sostuvo que al igual que la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN (Goan), no la reconocen por haber surgido de un proceso "amañado" y sin transparencia.