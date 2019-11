Bruce Dickinson visitará México para la presentación de su libro

El vocalista de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, incluyó a México en su lista de fechas para presentar su autobiografía What does this button do?

Su libro, en el que relata su niñez, primeras bandas, ascenso a la fama, aspectos privados de su multifacética carrera profesional y su reciente lucha contra el cáncer, lo dará a conocer en la Ciudad de México el 15 de agosto de 2020.



Se tiene previsto que la presentación del libro tenga una duración de dos horas y se dividirá en dos partes: una conferencia y después una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. A través de sus redes sociales, Dickinson detalló que posteriormente ofrecerá pláticas para presentar su material biográfico en San José, Costa Rica (18 de agosto); Bogotá, Colombia (20 de agosto); Lima, Perú (21 de agosto); Santiago, Chile (23 de agosto); Buenos Aires, Argentina (25 de agosto) y en Sao Paulo, Brasil (26 de agosto). New Bruce shows announced for 2020!



August

15 - Mexico City, Mexico

18 - San Jose, Costa Rica

20 - Bogota, Colombia

21 - Lima, Peru

23 - Santiago, Chile

25 - Buenos Aires, Argentina

26 - Sao Paulo, Brazil



La publicación What does this button do? fue lanzada originalmente en 2017 y en ella cuenta experiencias de su vida, incluidos sus 30 años con Iron Maiden, su carrera como solista, su infancia en el sistema escolar británico, sus primeras bandas, la paternidad y la familia, entre otros aspectos.