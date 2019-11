Lo hicieron ver débil y pusilánime: mamá de Caitlyn Jenner sobre reality

Esther Jenner lamentó que su hijo Bruce, ahora Caitlyn, haya accedido a participar en el “reality” Keeping up with the Kardashians, junto con su familia, pues lo hicieron ver como un hombre débil y pusilánime.

En opinión de Esther, la producción televisiva carecía de argumento y contenido, y además se empeñaba en mostrar a su hijo como una persona sin voz en su propio hogar.

“Lo hizo quedar como un hombre débil y pusilánime. No me importa reconocer que no era una admiradora de ese programa: no había ningún tipo de argumento y jamás comprenderé por qué tuvo tanto éxito. Supongo que aún lo tiene”, dijo.

En 1992, Bruce se casó con Kris Jenner, matrimonio en el que tuvo dos hijas, Kendall Nicole y Kylie Kristen, y adoptó a los cuatro que Kris tenía de una relación anterior (Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian). La pareja se separó en 2015.

Para ella, confesó, fue difícil ver encasillado de esa manera a su hijo, quien en septiembre de 2015 cambió legalmente su nombre a Caitlyn Marie Jenner y su género a femenino. ​

“Para mí no es una celebridad, es mi niño. Resulta muy complicado, pero en el fondo soy igual que cualquier otra madre, y quiero a mis hijos”, comentó.

Esther, quien ha apoyado de manera incondicional a Caitlyn desde que inició su transición, reconoció que a veces se equivoca y utiliza los pronombres incorrectos para referirse a ella, algo que el exdeportista entiende y no le molesta. “No es algo que ella eligiera, es una condición que comienza cuando te encuentras todavía en el vientre de tu madre”, añadió.

Caitlyn participó en más de 500 episodios del reality Keeping up with the Kardashians, como Bruce, y actualmente participa en I'm a Celebrity ...Get Me out of Here, un reality en medio de la selva que pone a prueba la resistencia física de sus protagonistas.