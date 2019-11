Ana Bárbara se disculpa tras equivocarse en Himno Nacional

Ana Bárbara ofreció una disculpa por su error al cantar el Himno Mexicano durante el partido de fútbol americano en el Estadio Azteca entre los Chiefs vs Chargers.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la cantante se disculpó y admitió que cambió una palabra del himno.

"Aunque lo hice con toda el alma y el corazón, y no con la cabeza, hubo un momento en que la emoción me ganó y cometí el error de cambiar una a por una o".

Ana Bárbara acompañó el video con este mensaje, en el que nuevamente ofrece disculpas para quienes se hayan ofendido por su equivocación.

"Ya lo dijo el Gran José Alfredo Jiménez 'Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña'. Teniendo la mejor intención pero sin dejar de lado, la emoción de tener la responsabilidad de entonar nuestro hermoso himno nacional, y como lo dejo saber en el video tuve una falta de ortografía al mencionar Olivo en lugar de Oliva, en otras palabras, mencioné el árbol y no el fruto, y aunque lamento el hecho, intenté dar de mi lo mejor, pues lo hice con el AMOR Y PASIÓN que me da la vida. Pido una disculpa de corazón a la instancia correspondiente y a quien haya ofendido. Muchas gracias!".