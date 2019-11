Valeria Lynch cambia su apellido

La cantante argentina Valeria Lynch, conocida intérprete de canciones melódicas como Qué ganas de no verte nunca más y La extraña dama, anunció ayer que a partir de ahora se llamará Valeria Ninch.

"ATENCIÓN! (sic) Querida gente de Twitter. Tengo algo para contarles. Desde hoy (ayer) cambio mi nombre a #ValeriaNinch. Se vienen muchas cosas nuevas #apurorock", escribió la también actriz, de 67 años y que en 2014 fue homenajeada en los premio Grammy Latino por su trayectoria musical.

Según añadió María Cristina Lancelotti, su verdadero nombre, decidió cambiar el Lynch -con el que es conocida desde que en 1977 editó su primer álbum- porque llegó la hora de reinventarse.

"Y voy por mucho más. Si lo hizo Madonna, ¿por qué no lo puedo hacer yo, no?", expresó. Horas después, la cantante, popular por su amplio registro vocal, volvió a justificar su decisión tras la repercusión que había tenido en los medios locales. "Uy, qué revuelo se armó. Para todos los que me preguntan, voy a ampliar.

Pasé del rock a la balada, de la balada al rock; del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo; etc, etc, etc. ¡Cambié tantas cosas! ¿Por qué no cambiar mi nombre? #ValeriaNinch", concluyó.

Desde su debut musical hace cinco décadas, Valeria Lynch, que cuenta con su propia escuela musical, ha vendido 15 millones de discos y recorrido escenarios de diversos países del mundo, especialmente de Latinoamérica.

No obstante, el New York Times llegó a elegirla como una de las cinco mejores cantantes del mundo y recibió simbólicamente las llaves de las ciudades de Puerto Rico y Miami.