México pasa 'susto' contra Bermudas pese a victoria

Con lo mínimo y en tiempo agregado, la Selección Mexicana tuvo que venir de atrás para vencer 2-1 a su similar de Bermudas, en partido de la última fecha del grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Dante Leverock adelantó a los visitantes al minuto nueve, mientras Sebastián Córdova logró el empate al 26' y Uriel Antuna marcó la diferencia al 93'. Con este resultado, el cuadro "azteca" llegó a 12 puntos en el primer sitio de dicho sector, en tanto los isleños se quedaron en tres para ocupar el sótano.

Al ser el mejor equipo de los cuatro primeros lugares de cada grupo, México se verá las caras en semifinales con Costa Rica, que fue el que peores números presentó en esta tabla, con seis unidades.

El técnico argentino Gerardo Martino dejó en claro que pese a que ya estaban calificados a semifinales tomarían este duelo con total seriedad y así lo hicieron, el problema no radicó en la actitud, sino que fue en lo futbolístico donde estuvieron muy lejos de ofrecer un desempeño adecuado y convincente.

Los nueve cambios que realizó el "Tata" en su cuadro inicial provocaron una falta de idea colectiva, la cual se reflejó en la poca claridad para tratar de abrir a un cuadro visitante que defendía prácticamente con todos sus hombres.

Aunado a esto, la defensa tampoco tuvo su mejor noche, al menos en la primera jugada a balón parado, en la que Leverock se escapó de la marca para conectar con la cabeza un tiro de esquina y poner su remate pegado al poste derecho, al 9'.

El Tri tuvo que remar contracorriente y ante esa falta de profundidad probaron con disparos de media distancia. El primer aviso se dio al 13', en un tiro libre de Sebastián Córdova con gran potencia y que el portero Dale Eve, con puro reflejo, le metió la mano para evitar la caída de su marco.

Tras ese primer aviso, Córdova tomó confianza y volvió a probar suerte en una acción en las afueras del área, en la que recortó a un rival para prender un zurdazo impresionante que se coló en el ángulo superior izquierdo e irse así al descanso.

Para el complemento, el "Tata" movió sus piezas necesitaba darle más peso a su ataque, por lo que ordenó los ingresos de Roberto Alvarado y Rodolfo Pizarro.

12 PUNTOS logró sumar el combinado mexicano en su participación en la Liga de Naciones.

Al ver que no había mucho cambio, Martino no tuvo más opción que mandar a la cancha a Raúl Jiménez para tratar de abrir a la zaga caribeña, que necesitaba del empate para avanzar a Copa Oro y no descender de categoría en esta competencia.

Y el jugador del Wolverhampton cerca estuvo de marcar la diferencia en un centro por izquierda, el cual remató incómodo con el pecho a la ubicación de Eve, quien tapó con el cuerpo.

El Tri intentó, luchó hasta el final y tuvo su recompensa al 93', al lograr el tanto del triunfo en los pies de Antuna, quien recibió un balón dentro del área y frente al marco para definir con disparo potente y darle así a México un sufrido triunfo, que no borra lo que se hizo mal en este duelo.

Los jugadores y cuerpo técnico del Tri Sub-17 recibieron un homenaje al medio tiempo del partido por el subcampeonato obtenido en el Mundial 2019 de la categoría.

Los integrantes del plantel dieron una vuelta olímpica para recibir la ovación de la fanaticada, que se dio cita en el estadio Nemesio Díez para presenciar este duelo correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.

Marco Antonio Ruiz, técnico del equipo mexicano con límite edad, agradeció el apoyo a la labor que hicieron, siempre con el objetivo de poner en alto el nombre del cuadro nacional.

"Estamos muy orgullosos de haber representado esta camiseta y a este país en la Copa del Mundo, logrando el subcampeonato. Muchas gracias por su apoyo", declaró.

México perdió la final de la justa mundialista de la categoría frente a Brasil, en duelo que se disputó el pasado domingo.