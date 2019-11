Continúa la guerra entre Soto y Bazán

Los que continúan de pleito son Gabriel Soto y Geraldine Bazán, pues ahora la convivencia de sus hijas con la actriz rusa, Irina Baeva, es el centro de la disputa.

Por medio de sus redes, Soto respondió las críticas que le hizo su expareja, quien lo acusó en una revista de obligar a sus hijas a convivir con su novia.

El actor publicó fotografías en las que aparecen sus hijas y la actriz rusa con grandes sonrisas y aparentemente disfrutando de una tranquila convivencia. Geraldine había dicho que como Gabriel obligaba a las pequeñas a estar con Baeva, lo cual "les provocaba llanto, confusión e inseguridad", palabras de las que se burló el intérprete en su publicación en Instagram al mostrarles sonrientes.

El actor enfatizó que "la vida se trata de ser felices y volver ligera la vida a los demás". Manifestó su intención de poder convivir en paz y de manera civilizada, aunque precisó que hay cosas que no están en nuestras manos. "Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia", añadió.

Gabriel Soto finalizó su publicación señalando que esas fotografías no fueron tomadas con la intención de ser publicadas sino para ser un recuerdo de familia, esto porque se trataba de "momentos íntimos"; sin embargo, las circunstancias lo han llevado a publicar las imágenes, refiere.

Fue en 2017 cuando la pareja, una de las más populares de la farándula, rompió su relación y comenzaron una guerra de declaraciones y descalificaciones entre ellos y también Irina Baeva, quien fue señalada como la tercera en discordia que provocó el quiebre del matrimonio. Por otro lado, supuestas fuentes revelaron a la revisita TVNotas que Bazán, madre de las dos hijas de Soto, acudió con un brujo para separar a la nueva pareja y él regresara con ella.

"Geraldine estaba muy desesperada y dijo que a toda costa quería recuperar a Gabriel, que aún era su marido. Sabía que él no era estable con ninguna mujer, que las veces anteriores que le fue infiel no pasaba de un acostón", comenta la supuesta fuente.

Según la publicación, Geraldine Bazán abría pedido el trabajo de "separación" el pasado mes de octubre, sin embargo, se habría detenido debido a otra supuesta petición de Bazán.

"Sus palabras fueron: 'Quiero que hagas un trabajo en donde Irina sufra un accidente, para que Gabriel la deje ya para siempre, ¡no lo quiero cerca de ella", detallan para la revista.

"No, no quiero que se muera, eso no, no me has entendido. Lo que quiero es que sufra un accidente donde su carita de muñequita quede desfigurada", habría expresado Bazán al brujo.

Aunque al final Geraldine se habría arrepentido pues llegó a la conclusión que no valía la pena regresar con Gabriel.