Los Guerreros van por su récord de puntos

Apuntando a cerrar el torneo Apertura 2019 con una victoria y así conseguir un histórico récord de puntos para los Guerreros del Santos Laguna, los futbolistas del plantel Albiverde trabajaron ayer en su cuartel general: Territorio Santos Modelo.

El equipo dirigido por Guillermo Almada está centrado en conseguir otros tres puntos que les permitan encarar con todavía mayor confianza la liguilla, además de llegar a 39 unidades, cifra a la que jamás han arribado los Guerreros en torneos cortos. Para lograrlo, el equipo se mantiene concentrado y trabajando con seriedad en las canchas alternas del TSM, recuperando a elementos como José Juan "Gallito" Vázquez, Jonathan Orozco (quien trabaja desde el lunes) y Diego Valdés, aunque aún se tiene la ausencia de Bryan Lozano, Gerardo Arteaga, Félix Torres y Eduardo Aguirre, quienes se espera reporten hoy, luego de cumplir sus compromisos con selecciones nacionales.

Posterior a la práctica matutina de ayer, el volante Ulises Rivas Gilio habló en conferencia de prensa, respecto a lo que viene para Santos Laguna en una liguilla en la que entran como favoritos al ocupar el primer lugar de la tabla general: "yo creo que la liguilla es un torneo aparte; ya lo que logramos en el torneo regular ahí va a estar, aunque nos va a dar la ventaja de tener el cierre en casa, pero es un torneo aparte y hay que jugar 180 minutos en cada fase para poder seguir avanzando", aseguró el formado en la cantera santista.

Lograr el récord de 39 puntos en un torneo corto, ilusiona a Rivas ya todos los futbolistas Albiverdes, comentó el volante de contención: "tenemos que ir a ganar en Toluca y yo creo que lograr esa cifra sería algo muy bonito para todos los del plantel, enfrentar así la liguilla que se viene, sin duda es una gran motivación aparte del récord, cerrar ganando creo que va a ser algo muy importante para enfrentar los primeros partidos de la liguilla", dijo.

Durante ocasiones anteriores, Santos se ha visto perjudicado por las pausas de Fecha FIFA, lo cual no deberá suceder en esta ocasión, sabiendo que los partidos eliminatorios están ya muy próximos, afirmó Rivas: "estamos muy concentrados, conscientes de lo que pasó en las Fechas FIFA pasadas, eso no lo podemos permitir, porque pasó una semana y ya tenemos muy próximo el primer partido de liguilla, así que tenemos que salir y enfrentar el partido en Toluca con toda la seriedad que se merece y preparar la semana de liguilla".

1,285 MINUTOS ha disputado Ulises Rivas en el actual torneo, consolidado como titular.

Para Rivas, terminar en el primer lugar de la tabla general, no necesariamente es garantía del título: "no se si Santos es favorito o no, pero siempre todos los equipos van a quererle ganar a los que están en la cima, este turno nos ha tocado prácticamente en todo el torneo, de estar en los primeros tres lugares, hay que tomarlo con esa responsabilidad, esa soltura que se necesita para enfrentar la liguilla, el octavo le puede ganar al primero, el séptimo al segundo, ya ha pasado antes, todos los equipos que entraron a la liguilla tienen posibilidades", confesó.

Finalmente, Ulises aseguró que Santos jugará con total intensidad ante Toluca, sin importar que ya tienen asegurado el primer lugar, ya que entrar en una jugada apretada, sin la fuerza necesaria, puede resultar en una lesión: "vamos con todo, no podemos escatimar, luego ocurren lesiones por tener miedo al entrar a jugadas, por intentar sacar una pierna, creo que lo más seguro y el mayor respeto que se le puede tener al club es salir a defender los colores a muerte, sea el partido que sea", culminó el canterano.

Los Guerreros sostendrán esta mañana otro entrenamiento matutino en las canchas alternas del TSM.