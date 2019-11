Gloria Aura se lanzará como escritora y directora de musicales

Tras sobresalir durante más de 20 años como actriz y cantante, Gloria Aura planea lanzarse como escritora, directora y productora de obras musicales, por lo que ya se preparara mediante diversos talleres.

“Quiero escribir un musical para después dirigirlo y producirlo. A lo mejor me tardo en lograrlo, pero ya tengo una idea clara. Quiero crear porque es algo que me mueve mucho, no me interesa quedarme sólo como actriz, voy por más”, declaró.

Al lanzar un proyecto propio, dijo, buscará crear fuentes de trabajo para otros compañeros de la comunidad teatral, pues asegura que este arte escénico siempre ha sido golpeado por las crisis económicas y se le debe apoyar de manera constante.

“Este año me atreví a dar clases, cosa que nunca había hecho porque siempre digo que uno no para de aprender. Sin embargo, me dieron la oportunidad de impartir talleres, de compartir lo que sé de teatro con chicos que van empezando su carrera”.

La experiencia le ha hecho sentir especial porque los nuevos talentos se abren ante ella para externarle su sentir, inquietudes y dudas con respecto a la actuación.

“Yo los escucho y aconsejo, pues con tantos años trabajando en el medio y 10 años haciendo teatro, que creo tengo la capacidad de hacerlo. Nunca imaginé que poder compartir tus conocimientos te enriqueciera bastante”, aseguró.

Gloria Aura, protagonista de obras como Mamma Mía, Los locos Adams y Martha tiene un marcapasos, entre otras, mencionó que analiza dos proyectos que la harían volver al teatro en 2020 luego de su participación en Hello Dolly.

“También estoy haciendo casting para televisión porque es algo que he tenido un poco descuidado debido a que mi relación con el teatro es súper pasional, adictiva y enfermiza. Hoy me estoy dando tiempo de explorar para ver si el próximo año surge algo, ya sea en series o telenovelas.

Por lo pronto, resaltó que continúa con su canal de YouTube en el que comparte datos curiosos con respecto al teatro, entrevistas en backstage e información de obras que en estrenarán en México y el extranjero.