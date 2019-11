Lupita Infante demandará si atentan contra la figura de Pedro Infante

Aunque ha señalado tener buena relación con Omar Chaparro, la actriz y cantante Lupita Infante advirtió que en caso de que el nuevo proyecto del actor esté en contra de la figura de su padre, Pedro Infante, demandará.

Por el momento tiene entendido que esta película que Chaparro estrenará en diciembre para una plataforma de streaming, no habla directamente de su progenitor, sino más bien de "Pedro Guadalupe Ramos", un imitador de "El Idolo de México".

“Escuché que este trabajo no tiene qué ver con mi padre. La verdad es que conmigo no tienen que cubrirse, pero si el proyecto va en contra de él, demandaré, aunque repito, en esta ocasión parece que es una historia muy diferente”, apuntó la hija del cantante y actor.

Señaló que ella desde siempre ha cuidado la imagen de su padre y tiene entendido que este argumento es referente a un hombre que por azares del destino se le mete un espíritu, que en este caso es el de "Pedro Guadalupe Ramos", el segundo mejor imitador del icono del cine nacional.

Como caído del cielo es el nombre de este largometraje en el que también participa Ana Claudia Talancón, quien será la pareja del protagonista. “Por el momento no he visto nada que me haga pensar que están utilizando a mi padre sin permiso y la verdad, es que le deseo lo mejor a Omar, a quien estimo y conozco desde hace tiempo”, dijo Infante en entrevista con Notimex.

Aclaró que no se trata de una bioserie, pues ese proyecto lo está realizando una televisora y están afinando detalles, “en cualquier momento daremos pormenores de esta serie sobre la vida de mi padre que será una verdadera sorpresa”.

Por otra parte, Infante se mostró agradecida por el cariño que le manifiestan a su padre, quien recientemente se conmemoraron 102 años de su natalicio. “Tenemos varios proyectos en puerta que en su momento haremos saber”,

Respecto a su salud, Lupita Infante señaló que por el momento se encuentra bien, luego de que presentó un cuadro de gastritis severo, que por un momento llevó a pensar a los médicos que podía ser algo grave, “pero no, ya estoy bien y lista para seguir”.