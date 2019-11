Emociona a Roger Federer jugar en México

El tenista suizo Roger Federer quedó impresionado al conocer la Plaza México y está emocionado por llegar a este país como parte de su gira por el continente americano, aseguró el tenista mexicano Santiago González.

Hace algunas semanas los dos deportistas coincidieron en un entrenamiento en el torneo ATP de Basilea, Suiza, donde Santiago tuvo la oportunidad de platicar algunos minutos sobre México con el considerado mejor tenista de la historia.

“Platicamos un poco de lo que será su gira en todo Sudamérica y en México, y está muy emocionado, decía que sólo ha venido una vez como juvenil al torneo de Casablanca y que no ha vuelto ni de vacaciones, está muy emocionado”, dijo Santiago en entrevista con Notimex.

Ese mismo día el nacido en Veracruz le enseñó al ganador de 20 Grand Slams fotografías de la Plaza México, escenario que recibirá el duelo entre Federer y el alemán Alexander Zverev, y quedó impresionado con el lugar que albergará a unos 43 mil espectadores.

“Le enseñé las fotos de la Plaza México, de lo grande que es y está impresionado porque ni él ha jugado en un escenario así, creo que se puede romper récord de asistencia en un partido de tenis, está muy emocionado por eso y a la espera de llegar a México y estar ahí”, añadió.

Aunque sabe de la dificultad que representa para que Federer juegue un torneo en México, en Acapulco o Los Cabos, “Santi” no pierde la esperanza de verlo algún día en un certamen oficial en el país, por lo que la impresión que pueda llevarse el de Basilea sería determinante.

”Ojalá que antes de que se retire pueda ir a Acapulco, pero creo que el primer paso es que venga este sábado, que disfrute México y se lleve una excelente impresión, para que luego se anime a volver a Acapulco, Los Cabos o de vacaciones”.

Lo que tendrá que hacer Federer de manera obligada el sábado es comer tacos, “si se va del país sin comerlos es como no visitar México. Vi una entrevista donde él decía que comía de todo mientras no estuviera vivo, y como los tacos no lo están, creo que probará de todo”.

Por otra parte, Santiago González espera que este partido sea el primero de muchos de exhibición y que Federer pueda regresar, aunque si él no puede hay tenistas como Rafael Nadal o Novak Djokovic quienes podría ser parte del evento.

“Creo que Acapulco ha hecho un gran trabajo en traer a los mejores, Djokovic, Nadal, (Juan Martín) Del Potro; es un evento que se podría repetir muchos años y ojalá que Federer pueda regresar, este tipo de eventos se disfrutan, son de exhibición, ojalá puedan crecer más”.

Santiago González llegará más que motivado al evento The Greatest Match, pues apenas el sábado anterior ganó el título de dobles del Challenger de Houston, ahora para hacer equipo con Miguel Ángel Reyes-Varela y enfrentar a los estadounidenses Bob y Mike Bryan.

El duelo de dobles abrirá la actividad el sábado en la Plaza México a las 17:00 horas, y cerca de las 19:00 tocará el turno a Federer y Zverev, quienes ya habrían jugado antes en Argentina, Chile y Colombia, y que después de México viajarán a Ecuador para cerrar la gira.