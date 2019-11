Quiero quedarme en Guadalajara: Luis Fernando Tena

El torneo está por terminar y con ello, el contrato de Luis Fernando Tena al frente del Rebaño, sin embargo, el estratega no oculta su deseo por quedarse en el puesto durante la nueva etapa que dará inicio con Ricardo Peláez a cargo de las decisiones deportivas.

"Quiero quedarme, sé lo que es el Guadalajara, sé lo que representa y hago todo por quedarme aquí, ya decidirán los directivos. ¿Qué cambié? Bueno, intenté en el ánimo del equipo porque eso es importantísimo para elevar el nivel, que recuperaran la alegría por jugar. Antes veníamos mejorando pero como con el freno de mano puesto y nuestros jugadores son mejores, más de lo que yo creía".

El técnico rojiblanco asegura que aún no ha entregado un plan de trabajo para el siguiente semestre. El balance del plantel lo hará al final del torneo y ya con el conocimiento de saber si permanecerá al frente del Guadalajara.

"No he entregado un proyecto como tal, hemos ido ganando tiempo, conociendo mejor a los jugadores y coincidimos que es mejor hace un balance al final, cuando todo esto termine y se tenga la certeza de que quieren que me quede, entonces nos pondremos a pensar en lo que es el siguiente torneo".