Green Day celebrará 25 años de 'Dookie'

La banda de punk Green Day festejará en la próxima entrega de los American Music Awards, los 25 años de uno de sus álbumes más exitosos, Dookie, y cantará algunos de los sencillos que integraron dicho material como Basket case, She y When I come around.

El medio musical Kerrang!, reportó que el trío californiano participará en la próxima edición de los galardones, al igual que Ozzy Osbourne, Post Malone y el rapero Travis Scott, quienes harán una colaboración en conjunto. Asimismo se esperan otras figuras femeninas del pop actual como Camila Cabello, Dua Lipa y Billie Eilish. La ceremonia de los próximos premios AMAs se realizará el 24 de noviembre en Los Ángeles. “Dios, solo teníamos 22 años y yo ya era casado y con un hijo. Tocabamos un tipo de música que nunca habíamos experimentado pero recuerdo que siempre quise seguir componiendo canciones porque supe que una vez que te vuelves un músico famoso, tienes que seguir creando música para mantenerte interesante”, comentó el líder de la banda, Billie Joe Armstrong, acerca de lo que ocurría en su vida cuando Dookie se estrenó.