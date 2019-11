'Frozen 2' une piezas del rompecabezas de la primera entrega

Carmen Sarahí y Romina Marroquín, actrices del doblaje para Latinoamérica de la cinta animada Frozen 2, aseguran que los personajes de la primera entrega tendrán una evolución que le gustará al público.

En entrevista con Notimex, Carmen Sarahí, quien da voz a la reina “Elsa” en la primera parte de la cinta, los cortometrajes de la historia y ahora en la secuela, expresó que muchas de las piezas importantes de la historia que habían quedado inconclusas se resuelven en esta nueva aventura.

Las actrices recalcaron que uno de los factores del éxito de Frozen radicó en la trama que pondera el amor de hermanas, el respeto a la familia y la unión: “Es algo con lo que todos nos identificamos porque al final de cuentas todos tenemos una familia y alguien a quien queremos”, añadió Sarahí.

Por su parte, Marroquín subrayó que cuando se enteró que llegaría una segunda entrega, tenía miedo porque “las segundas partes, no sólo de Disney sino en general, no son buenas”, sin embargo, aseguró que esta secuela del largometraje número 53 de Walt Disney Animation Studios le encantará al público.

Jennifer Lee, Chris Buck y Peter Del Vechio, encargados de la producción de Frozen 2, sumaron a Kristine Anderson y Bobby López para la composición musical, tal y como lo hicieron en la primera cinta, razón por la que Carmen Sarahí y Romina Marroquín destacaron que la banda sonora es espectacular y no se trató de repetir la fórmula del éxito sino de crear algo nuevo.

“La madurez y el cambio que viven los compositores, es de gente que está trabajando por superarse, que se dedica a hacer música en Broadway que no es cualquier cosa y para esta película no fue la excepción”, destacó Carmen Sarahí, quien interpretó la versión para Latinoamérica del tema Let it go, el cual consiguió el Oscar a Mejor Canción Original en 2014.

“Vivimos en una época de mucha tecnología y de tener al alcance cualquier cantidad de información, eso creo que ayuda mucho a esta película porque afortunadamente nos tocó vivir en esta época en la que los medios y las redes nos acercan a la gente”, puntualizó Sarahí.