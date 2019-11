Frida Sofía cuestiona su parentesco con Dua Lipa

Quien vuelve a dar de qué hablar es Frida Sofía, luego de que la polémica cantante asegurara que entre ella y la cantante británica Dua Lipa existe un gran parecido, desatando burlas por parte de usuarios en redes sociales.

La hija de Alejandra Guzmán utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su semejanza con la cantante del momento Dua Lipa, quien ha saltado a la fama gracias a éxitos como New Rules, One Kiss y Want To.

Sofía subió una foto donde aparece la celebridad británica de 24 años a lado de la cantante estadounidense Katy Perry durante un evento.

“Ok ok ok ... alguien me dice qué p** con esto?!?! Omg @dualipa y si si tengo familia perdida por ahí?! Jajaj ¿qué opinan? ¿Nos parecemos o no?”, escribió la cantante al pie de la imagen.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues algunos se han burlado de la comparación de la cantante con la estrella internacional.

“'Quisieras ser como ella', 'Te encantaría', 'Never! Tu si estas guapa no mamds', 'Nada que ver', 'Esteeeeee noup!!! Totalmente diferente', 'Ya no te endrogues amiga Te hace ver alucinaciones'”, son algunos comentarios que se leen en la publicación.