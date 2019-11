Diputados dejan plantados a campesinos; mantienen cerco en San Lázaro

Los líderes del Frente Auténtico del Campo (FAC) se levantaron de la sede alterna de diálogo con los diputados, molestos porque el líder parlamentario de Morena, Mario Delgado, los "plantó" y anunciaron que no retirarán el cerco que mantienen en San Lázaro.

"Los esperamos allá en el campamento, acá esperamos más de una hora, no soy gato de nadie" reclamó Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), uno de los dirigentes campesinos que sostendrían este martes a las 13:00 horas un encuentro con los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

"He dicho que en mi chingada vida ni a los presidentes de la República les he esperado tanto tiempo y menos a una comisión de diputados y no está toda la Jucopo", advirtió ya de salida, en su camioneta.

En el sitio del encuentro, un hotel a 3 kilómetros de San Lázaro, donde han operado los órganos de dirección de la Cámara de Diputados, si estaban los líderes de todos los partidos pero faltaba Delgado, quien ofrecía una rueda de prensa que se prolongó. Tras más de una hora de espera los líderes del campo salieron molestos y López Ríos advirtió "si quieren que les liberemos el recinto que vayan al campamento, nosotros ya no vendremos acá".

"Está cercada la Cámara y también la puerta del metro donde habían construido una salida la tenemos tomada, no nos vamos. Sólo podrán romper el cerco y desalojarnos con fuerza pública y a eso estamos dispuestos, a que nos manden fuerza pública".

El dirigente rechazó de entrada la solución prevista para que levanten el plantón: la creación de la Financiera Nacional Agropecuaria (Finago) para que puedan tener aseguramiento y crédito directo sin intermediarios. "No, nos satisface es un organismo que apenas se va a crear y con tasas de interés muy altas para el nivel de ingreso y de valor del campo".

Federico Ovalle, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) advirtió: "ahora además de que no hay presupuesto tampoco hay diálogo, nos dejaron plantados... como novia de pueblo exactamente".