Harry Styles revela el tracklist de su nuevo álbum Fine Line

Harry Styles marca oficialmente su regreso al anunciar la lista de temas que conformarán su segundo álbum de estudio, Fine Line.

Desde que el cantante británico anunció el lanzamiento de su nueva producción discográfica, los fans se han mantenido en espera de la gran noticia que hoy martes el intérprete decidió poner fin al compartir con ellos la lista de canciones que incluye en Fine Line, noticia que ha hecho brincar de emoción a sus admiradores.

El material musical se compone de 12 canciones que incluyen Golden, Watermelon Sugar, Adore You, Lights Up, Cherry, Falling, To Be So Lonely, She, Sunflower, Vol.6, que muchos creen podría estar dedicada a Louis Tomlinson, Canyon Moon, Treat People With Kindness y Fine Line.

FINE LINE . THE ALBUM . DEC 13 pic.twitter.com/pXUVpdtd5L — Harry Styles. (@Harry_Styles) November 19, 2019

Harry Styles ya ha liberado dos de sus sencillos, Watermelon Sugar, que condujo a la creación de Fine Line después de su LP homónimo de 2017, y Lights Up.

Además, el cantante también aprovechó para anunciar nuevas fechas para su Love On Tour 2020

LOVE ON TOUR. 2020.

New Dates Added



American Express and Verified Fan Presales begin Monday, November 25.



Public onsales begin Wednesday, November 27.

https://t.co/TeYOVTBpWE pic.twitter.com/7XGPyFrH6s — Harry Styles. (@Harry_Styles) November 19, 2019

Su álbum estará disponible en todas las plataformas a partir del 13 de diciembre.