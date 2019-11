Selena Gomez aclara polémica en foto de Bella Hadid

Selena Gomez salió a aclarar lo sucedido entre ella y la modelo Bella Hadid, luego de que esta eliminara una imagen de su Instagram poco después de que la cantante le comentara.

Todo comenzó después de que la súper modelo Bella Hadid compartió una fotografía en su red social de la camarita, donde aparecía de perfil como parte de la nueva campaña para la firma de moda Dior.

Posteriormente, Selena Gomez comentó el post con un “Maravillosa”.

Poco después, Hadid eliminó la publicación, por lo que una cuenta de fans de la intérprete de Lose You To Love Me notó la acción de la hermana de Gigi Hadid y se lo hicieron saber, a lo que respondió “Eso apesta”.

Sin embargo, de acuerdo al portal TMZ, las dos celebridades pudieron hablar en privado y poner fin al malentendido que causó controversia en redes sociales.

Bella le aseguró a la cantante que no se trató de su comentario ni de nada personal, sino que simplemente la foto le dejo de gustar.

Tras platicar con la modelo, Selena volvió a comentar la publicación del grupo de fans para explicar la situación, en la que escribió que nunca debió haber reaccionado sin conocer el lado de la historia de Hadid e imploró a sus seguidores que no la acosaran más.

“No debería hablar sin saber la verdad. Lo siento”, escribió Gomez. “Por favor, no sean hirientes. Ella es una persona maravillosa, y todo fue un malentendido”.

En 2017 Gomez comenzó a salir con el cantante The Weeknd, quien acababa de terminar su relación con Bella, por lo que ambas dejaron de seguirse en Instagram, sin embargo, el romance entre el cantante y la intérprete de I Can’t Get Enough concluyó en octubre de 2017.