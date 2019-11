'Saldo blanco durante el Buen Fin', confirma Gerardo Márquez

Ninguna denuncia ante el Ministerio Público, pero si incidentes menores se registraron en los días en lo que se llevó a cabo el Buen Fin, confirmó el fiscal Gerardo Márquez Guevara.

"No puedo hablar del lado del Durango, no lo aseguró pero me atrevo a decir que en toda la región hubo saldo blanco, porque hay una coordinación, ambos lados de Laguna".

En la delegación Laguna I, de la Fiscal del Estado se dijo solo se registraron cuatro casos de farderismo, pero la Dirección de Seguridad Pública, registró siete casos, tres del sábado y cuatro el domingo, en diversos puntos de la ciudad, no solo en el área comercial.